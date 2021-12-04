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في أول زيارة لزعيم غربي إلى السعودية منذ مقتل خاشقجي..

ماكرون يصل السعودية لإجراء محادثات مع بن سلمان

ماكرون يصل السعودية لإجراء محادثات مع بن سلمان
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت، إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد، محمد بن سلمان.

العالم-اوروبا

وفي إطار هذه الجولة، التي تعد أول زيارة لزعيم غربي كبير إلى المملكة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، من المقرر أن يشارك وفد أعمال يضم حوالي 100 شركة.

وكان ماكرون قد رفض خلال حديث للصحفيين في دبي، اتهامات بأنه يضفي الشرعية على ولي العهد، مضيفا أن الأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة لا يمكن معالجتها بتجاهل المملكة.

وأوضح قائلا: "يمكننا أن نقرر بعد قضية خاشقجي أننا ليست لدينا سياسة في المنطقة، وهو خيار يمكن للبعض أن يدافع عنه، لكنني أعتقد أن فرنسا لها دور مهم في المنطقة. لا يعني ذلك أننا متواطئون أو أننا ننسى".

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في أول زيارة لزعيم غربي إلى السعودية منذ مقتل خاشقجي.. ماكرون يصل السعودية لإجراء محادثات مع بن سلمان

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