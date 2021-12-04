السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سقط فيها مدنيون.. البنتاغون يعلن استهداف قيادي بارز في القاعدة بغارة في إدلب

سقط فيها مدنيون.. البنتاغون يعلن استهداف قيادي بارز في القاعدة بغارة في إدلب
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن البنتاغون عن تنفيذ غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قياديا بارزا في تنظيم القاعدة بمحافظة إدلب السورية، مشيرا إلى احتمال وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء الغارة وفتح تحقيق بالموضوع.

العالم-سوريا

وأفادت القيادة الأمريكية الوسطى في بيان، بأنها نفذت غارة جوية بطائرة مسيرة في إدلب السورية، أمس الجمعة، ضد قيادي بارز في تنظيم القاعدة، مدعية أن هذه الغارة ستعطل عمليات التنظيم وقدرته على التخطيط.

وأشارت القيادة الوسطى في بيانها إلى احتمال وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء هذه الغارة، وأنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع سقوطهم، كما زعمت أنه جرى إبلاغ القيادة المركزية بشأن الموضوع.

وادعت القيادة الشروع في تحقيق بشأن الغارة، وتعهدت بنشر نتائجه، وفق البيان الذي لم يعلن هوية القيادي المستهدف أو مصيره.

وكان ناشطون قد كشفوا أمس الجمعة عن مقتل شخص وإصابة 5 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء وطفل بجروح، بقصف طائرة استطلاع مذخرة استهدفت دراجة نارية على طريق أريحا- المسطومة جنوبي إدلب.

تصنيف :

روابط ذات صلة

إصابة 6 مدنيين بغارة جوية لـ'التحالف الدولي' في ريف إدلب السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استخبارات ألمانيا تكشف توسع المغرب في إفريقيا وأوروبا الشرقية

العامري يعقد مؤتمرا صحفيا حول "التلاعب بنتائج الانتخابات"

حكام مهرجان سينما الحقيقة الـ15 يشيدون بجودة ومضمون أفلام هذا العام

إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب

شاهد بالفيديو.. اميركيين وأوروبيين مسلوبي الارادة أمام الوفد الايراني

سقط فيها مدنيون.. البنتاغون يعلن استهداف قيادي بارز في القاعدة بغارة في إدلب