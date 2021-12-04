سقط فيها مدنيون.. البنتاغون يعلن استهداف قيادي بارز في القاعدة بغارة في إدلب

العالم-سوريا

وأفادت القيادة الأمريكية الوسطى في بيان، بأنها نفذت غارة جوية بطائرة مسيرة في إدلب السورية، أمس الجمعة، ضد قيادي بارز في تنظيم القاعدة، مدعية أن هذه الغارة ستعطل عمليات التنظيم وقدرته على التخطيط.

وأشارت القيادة الوسطى في بيانها إلى احتمال وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء هذه الغارة، وأنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع سقوطهم، كما زعمت أنه جرى إبلاغ القيادة المركزية بشأن الموضوع.

وادعت القيادة الشروع في تحقيق بشأن الغارة، وتعهدت بنشر نتائجه، وفق البيان الذي لم يعلن هوية القيادي المستهدف أو مصيره.

وكان ناشطون قد كشفوا أمس الجمعة عن مقتل شخص وإصابة 5 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء وطفل بجروح، بقصف طائرة استطلاع مذخرة استهدفت دراجة نارية على طريق أريحا- المسطومة جنوبي إدلب.