السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

اميركيين وأوروبيين مسلوبي الارادة أمام الوفد الايراني

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

رأی الباحث السياسي سعيد شاوردی ان المفاوضين الاوروبيين والمفاوضيين الاميركيين شاركوا في محادثات فيينا وهم مكتوفي الايدي ومسلوبي الارادة.

العالم - خاص بالعالم

وقال سعيد شاوردي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: الوفد الايراني، كان بمستوی مختلف علی ماكان الوفد الاوروبي والاميركي؛ فالوفد الايراني اعلن استعداده للعودة الی الالتزامات التي تطوع بها ازاء عند توقيع الاتفاق النووي، شريطة الغاء كافة العقوبات علی ايران.

وأضاف ان الدول الاوروبية كانت غيرمستقلة بقراراتها، فقد اعلن المتفاوضين الاوروبيين بصراحة انهم بحاجة ليس فقط للتشاور مع بلادهم بل أيضاً مع الولايات المتحدة.

وتابع ان عدم استقلال فرنسا وبريطانيا والمانيا في اتخاذ القرارات، يشكل مشكلة في المحادثات النووية، لان هذا المنحی قد يكون حتی ضد مصالح هذه البلدان.

وأكد ان المفاوض الاميركي بدوره فاقد للارادة في اتخاذ القرارات فالقرارات الاميركي رهن ضغوط الكيان الاسرائيلي وبعض الدول الخليجية.

وبيّن شاوردي انه خلافاً للهؤلاء المفاوضين فان المفاوض الايراني اثبت انه مستعد لاتخاذ أي قرار يراه مناسباً للوصول الی حل في المباحثات النووية.

روابط ذات صلة

انريكي مورا: مفاوضات فيينا ربما تصل الى نتيجة الاسبوع القادم

باقري: مقترحات إيران للطرف الآخر على أساس توافق الجانبين

إنتهاء الجولة السابعة من محادثات فيننا وعودة الأطراف إلى عواصمهم للتشاور

لماذا لم تصل محادثات فيينا الى نتيجة حتى الآن؟

باقري كني: مقترحات إيران مطروحة على الطاولة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استخبارات ألمانيا تكشف توسع المغرب في إفريقيا وأوروبا الشرقية

العامري يعقد مؤتمرا صحفيا حول "التلاعب بنتائج الانتخابات"

حكام مهرجان سينما الحقيقة الـ15 يشيدون بجودة ومضمون أفلام هذا العام

إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب

شاهد بالفيديو.. اميركيين وأوروبيين مسلوبي الارادة أمام الوفد الايراني

سقط فيها مدنيون.. البنتاغون يعلن استهداف قيادي بارز في القاعدة بغارة في إدلب