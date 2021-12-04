اميركيين وأوروبيين مسلوبي الارادة أمام الوفد الايراني

العالم - خاص بالعالم

وقال سعيد شاوردي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: الوفد الايراني، كان بمستوی مختلف علی ماكان الوفد الاوروبي والاميركي؛ فالوفد الايراني اعلن استعداده للعودة الی الالتزامات التي تطوع بها ازاء عند توقيع الاتفاق النووي، شريطة الغاء كافة العقوبات علی ايران.

وأضاف ان الدول الاوروبية كانت غيرمستقلة بقراراتها، فقد اعلن المتفاوضين الاوروبيين بصراحة انهم بحاجة ليس فقط للتشاور مع بلادهم بل أيضاً مع الولايات المتحدة.

وتابع ان عدم استقلال فرنسا وبريطانيا والمانيا في اتخاذ القرارات، يشكل مشكلة في المحادثات النووية، لان هذا المنحی قد يكون حتی ضد مصالح هذه البلدان.

وأكد ان المفاوض الاميركي بدوره فاقد للارادة في اتخاذ القرارات فالقرارات الاميركي رهن ضغوط الكيان الاسرائيلي وبعض الدول الخليجية.

وبيّن شاوردي انه خلافاً للهؤلاء المفاوضين فان المفاوض الايراني اثبت انه مستعد لاتخاذ أي قرار يراه مناسباً للوصول الی حل في المباحثات النووية.