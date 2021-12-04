العامري يعقد مؤتمرا صحفيا حول "التلاعب بنتائج الانتخابات"

العالم-العراق

وجاء في بيان لمكتبه، انه "يعقد زعيم تحالف الفتح هادي العامري مؤتمرا صحفيا لكشف التلاعب بنتائج الانتخابات بالوثائق والادلة التي قدمت الى المحكمة الاتحادية في المكتب السياسي لعصائب اهل الحق الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت الموافق ٤ كانون الاول /ديسبمر".

ويأتي ذلك بعد يومين من لقاء في منزل العامري جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بـ"الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى معترضة على نتائج الانتخابات.

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلنت نتائج الاقتراع النهائية يوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني الماضي، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، فيما فاز كل من تحالف الفتح بزعامة العامري والتحالف الكردستاني على 17 مقعداً.