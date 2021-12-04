السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. خبير سياسي يكشف عن نجاح المحادثات النووية

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعتبر استاذ الجغرافيا السياسية د.عماد الدين الحمروني ان المفاوضات النووية في فيينا رغم تعثرها، الا أنها كانت ناجحة.

العالم - خاص بالعالم

وقال الحمروني في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان التصريحات التي تطلق هنا و هناك حول المفاوضات النووية طبيعية جداً لكنها كانت تصريحات ناجحة والدليل علی ذلك ان انعقاد هذه الجولة من المحادثات أثر علی الكيان الاسرائيلي.

وأضاف الحمروني:"انعقاد المحادثات جعلت المسؤولين الاسرائيليين يجوبون العواصم قلقين ومحاولين التخريب وبث المعلومات الكاذبة والفاسدة وهذا دليل واضح بأن هناك نجاح واضح في هذه المحادثات".

وأكد ان الجانب الاوروبي خاصة فرنسا والمانيا يريدان الاتفاق مع ايران ويؤكدان علی ضرورة ان يكون لأيران دوراً مهماً كقوة اقليمية في المنطقة لانها قوة امان.

وأوضح الحمروني ان الدول الاوروبية تعاني اليوم من تبعات الهجرة من العراق وغيرها من الدول، وهي تخشی اذا سمحت ايران بالتدفق الافغاني علی حدودها للوصول الی اوروبا وهناك قضايا اخری تجعل الدول الاوروبية بحاجة الی هذا الاتفاق.

وأكد انه في الاتفاق النووي، لن تكن الكلمة الاخيرة للأميركي فقط وهذا جديد علی المفاوضات النووي، فايران تتفاوض مع جميع الجهات والجميع له مصالح يريد حفظها ضمن هذا الاتفاق.

روابط ذات صلة

اوليانوف: الضمانات التي تطالب بها ايران أمر منطقي ومبرر تماما

انريكي مورا: مفاوضات فيينا ربما تصل الى نتيجة الاسبوع القادم

باقري: مقترحات إيران للطرف الآخر على أساس توافق الجانبين

إنتهاء الجولة السابعة من محادثات فيننا وعودة الأطراف إلى عواصمهم للتشاور

لماذا لم تصل محادثات فيينا الى نتيجة حتى الآن؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأزمات السياسية والاقتصادية تلاحق السلطة الفلسطينية

لتأمين المراكز الصناعية .. استراتيجية لنقل مياه الخليج الفارسي الى اصفهان

الإفراج عن 21 موقوفاً في درعا ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين

ماكرون: دول أوروبية عدة تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان

صنعاء: انهيار العملة في المناطق المحتلة مظهر من مظاهر فشل العدوان

أذربيجان ثاني أكبر مستورد للصناعات الدفاعية التركية