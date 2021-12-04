شاهد.. خبير سياسي يكشف عن نجاح المحادثات النووية

العالم - خاص بالعالم

وقال الحمروني في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان التصريحات التي تطلق هنا و هناك حول المفاوضات النووية طبيعية جداً لكنها كانت تصريحات ناجحة والدليل علی ذلك ان انعقاد هذه الجولة من المحادثات أثر علی الكيان الاسرائيلي.

وأضاف الحمروني:"انعقاد المحادثات جعلت المسؤولين الاسرائيليين يجوبون العواصم قلقين ومحاولين التخريب وبث المعلومات الكاذبة والفاسدة وهذا دليل واضح بأن هناك نجاح واضح في هذه المحادثات".

وأكد ان الجانب الاوروبي خاصة فرنسا والمانيا يريدان الاتفاق مع ايران ويؤكدان علی ضرورة ان يكون لأيران دوراً مهماً كقوة اقليمية في المنطقة لانها قوة امان.

وأوضح الحمروني ان الدول الاوروبية تعاني اليوم من تبعات الهجرة من العراق وغيرها من الدول، وهي تخشی اذا سمحت ايران بالتدفق الافغاني علی حدودها للوصول الی اوروبا وهناك قضايا اخری تجعل الدول الاوروبية بحاجة الی هذا الاتفاق.

وأكد انه في الاتفاق النووي، لن تكن الكلمة الاخيرة للأميركي فقط وهذا جديد علی المفاوضات النووي، فايران تتفاوض مع جميع الجهات والجميع له مصالح يريد حفظها ضمن هذا الاتفاق.