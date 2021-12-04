آخر تطورات التوتر على الحدود بين روسيا واوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن الرئيسين بوتين وبايدن سيركزان في مباحثاتهما على أزمة أوكرانيا والعلاقات الثنائية وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات في القمة التي جمعت بينهما في جنيف في حزيران/ يونيو الماضي، وأضاف إنه سيتم تحديد مدة المباحثات باختيار الرئيسين.

في الاثناء نفت الخارجية الروسية الاتهامات الاميركية بشن هجوم على أوكراناي واتهمت واشنطن تصعيد الموقف وتحميل موسكو المسؤولية.



وأكد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"التهديد على حدودنا الغربية ينمو، نتخذ إجراءات عسكرية وتقنية مناسبة. لسنا من يهدد. نصر على التوصل الى اتفاقيات بالمحادثات مع الولايات المتحدة وحلفائها، أننا بحاجة إلى ضمانات قانونية لأن زملائنا الغربيين لم يفوا بالوعود الشفوية التي قدموها".



وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن الاتصال بين بايدن وبوتين سيجرى "في القريب العاجل".

وقال مصدر أمريكي إن الزعيمين يعتزمان بحث مخاوف الولايات المتحدة من الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية أخر وان واشنطن على "اتصال دائم" مع حلفاء الولايات المتحدة والأوكرانيين".



وقال جو بايدن الرئيس الاميركي:"نحن على علم بالتحركات الروسية منذ وقت طويل، وأتوقع أننا سنجري نقاشا طويلا مع بوتين"، "أنا لا أقبل خطوطا حمراء من أحد".



ويأتي اعلان هذا الاجتماع الذي تحضر له موسكو وواشنطن منذ أيام عدة في غمرة توتر بين روسيا والدول الغربية حول أوكرانيا.

ونفت موسكو مرارا أي نوايا عدوانية إزاء كييف متهمة الدول الغربية بتكثيف "استفزازاتها"، وخصوصا عبر اجراء تدريبات عسكرية في البحر الاسود.

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