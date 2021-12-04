مجزرة بشعة للعدوان السعودي الإماراتي بمديرية مقبنة في تعز

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وسط تصعيد العدوان السعودي الإماراتي على جبهة الساحل الغربي وتعويضا لفشله مجزرة جديدة تضاف إلى رصيد جرائم العدوان الوحشية، أودت بحياة أكثر من18 مواطن وأكثر من10 جرحى بينهم أطفال ونساء باستهداف مقاتلات العدوان منازل المواطنين واحيائهم السكنية في عزلة براشة بمديرية مقبنة غرب تعز.



تحليق العدوان المكثف على مسرح الجريمة وخطوط السير منع من انتشال الضحايا وقت الجريمة ناهيك عن اعاقتنا من تغطية الجريمة التى لاقت استنكار وغضب شعبي ورسمي حمل تحالف العدوان المسؤولية القانونية.

وطالب المجتمع الدولي وحقوق الإنسان متابعة مرتكبي الجرائم بحق الأبرياء وتقديمهم إلى العدالة.



استمرار جرائم العدوان وحصار بحق المدنيين يزيد من الثبات والصمود والتلاحم الشعبي الذي يجسده الأهالي بتحركات وقوافل دعم وإسناد للجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال كخيار رادع للعدوان وجرائمه.

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