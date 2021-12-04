شاهد..القضاء يعجز عن تلبية أهم مطالب الثورة السودانية

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عندما قام الشعب السوداني بثورته التي اطاحت بنظام المخلوع عمر البشير رفع شعار( حرية سلام وعدالة) كأساس بني عليه بقية شعاراته، لكن ملف العدالة كان يتأرجح مابين السياسة والقانون، وحتي هياكل السلطة العدلية لم تكتمل لتؤدي دورها المنوط بها في تنفيذ الأحكام التي تصدر، لذا اصبح القضاء عاجزًا في تلبية احد اهم شعارات الثورة السودانية.

رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان قام بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، ويري قانونيون ان هذا الإجراء جانبه الصواب باعتبار ان تعيين رئيس للقضاء ونائب عام يتم قانونا عبر المجلس الاعلي للنيابة ونادي القضاة.

وتبقي المحكمة الدستورية هي الفيصل في تنفيذ جميع الأحكام التي صدرت بحق مدانين بقتل المتظاهرين السلميين ابّان مسيرات الثورة السودانية.

ويأمل الشعب السوداني أن يري بأم عينه تنفيذ أحكام الاعدام في من أُدين ومن يُدان في قتل المتظاهرين السلميين ومعتصمي القيادة العامة.

وتبقي قضايا الفساد التي أزكمت الأنوف وأقعدت بالبلاد من الملفات المهمة التي تحتاج للحسم خاصة وأن معظم المتهمين فيها ينتمون للنظام البائد.

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