مصلحة الأبحاث في لبنان تحذّر: النفايات المتراكمة قنبلة جرثومية

العالم _ لبنان

وقالت في بيان اليوم السبت إن النفايات المرميّة والمتراكمة تحت أشعة الشمس، تصبح بؤرة للبكتيريا والجراثيم، وقد تصل نسبة الجراثيم، بعد تحاليل تمّت سابقًا الى أكثر من مليار من الجراثيم الضارة (ايشيريشيا كولي E coli والمكورات الذهبية Staphylocoques)، إضافة إلى معادن ثقيلة مثل الزئبق والكادميوم والرصاص.

و اضافت عصارة النفايات مليئة بالجراثيم وتلتصق بالأحذية والثياب والسيارات، وفي حال هطلت الأمطار في كانون الأول/ديسمبر، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، يزداد عامل التخمّر ويزداد عدد الجراثيم.

يُشار إلى أنّ أزمة النفايات تتجدد كل فترة في لبنان، ومؤخرًا توقّفت شركتا سيتي بلو و رامكو عن كنس وجمع النفايات في بيروت وجبل لبنان اعتراضاً على عدم تسوية العقود مع مجلس الإنماء والإعمارونتيجة لذلك شوارع بيروت و الطرقات في أكثر مناطق لبنان مليئه بالنفايات.