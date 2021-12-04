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دولة القانون: هناك ادلة قاطعة على تزوير نتائج الانتخابات العراقية

دولة القانون: هناك ادلة قاطعة على تزوير نتائج الانتخابات العراقية
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق كاطع الركابي، اليوم السبت، ان هناك ادلة قاطعة وواضحة على وجود تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال تشرين الأول الماضي.

العالم-العراق

وقال الركابي ان "السلطة القضائية تمثل اعلى سلطة في البلاد ولدينا ثقة كاملة بالمحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات والنظر بجدية بالطعون التي قدمت حول قضايا التزوير والتلاعب التي رافقت العملية الانتخابية الأخيرة".

وأضاف الركابي، أن "المحكمة الاتحادية ليست ملزمة بوقت زمني محدد في اعلان مصادقتها من عدمها على نتائج الانتخابات التشريعية مما يفسح لها المجال مراجعة الطعون وحسمها قبل المصادقة على النتائج نهائيا".

واشار الى انه "تم التأكيد على موقف بعض القوى السياسية حول نتائج الانتخابات وانتظار مرافعة المحكمة الاتحادية على الطعون المقدمة".

وفي وقت سابق أكد الاطار التنسيقي، الاستمرار بالإجراءات القانونية والجماهيرية في رفض النتائج المعلنة لنتائج الانتخابات.

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