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مصدر أمني للعالم: صوت الانفجار في سماء منطقة بادرود في قضاء نطنز ناجم عن اختبار منظومة الدفاع الجوي في التصدي لأي هجوم محتمل

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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