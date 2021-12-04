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مشاهد لحطام مسيّرة أمريكية "سكان إيغل" التي تم اسقاطها في مأرب

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

نشرت وحدة "الإعلام الحربي" اليمني فيديو لحطام طائرة مسيّرة من نوع "سكان إيغل" أمريكية الصنع، أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية في مأرب.

العالم-اليمن

ويظهر في الفيديو بقايا طائرة بلا طيار مدمرة وبجانبها القوات اليمنية، أكد أحدهم أن "الطائرات الاستطلاعية الأمريكية أصبحت أهدافا سهلة لدفاعاتنا الجوية".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد صباح يوم السبت "إسقاط طائرة تجسس "سكان إيغل" أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".

وأضاف: "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام، وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة".

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