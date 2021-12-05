بوروشنكو يدعو الغرب لفرض "عقوبات جهنمية" على روسيا

العالم-اوروبا

وقال في حديث لقناة "سكاي تي جي 24" الإيطالية: "يجب أن يفهم بوتين أنه في حال تصعيد العدوان العسكري ضد أوكرانيا، سوف يتلقى ردا تضامنيا من العالم بأسره.. أوكرانيا بحاجة لأسلحة دفاعية قاتلة، وبالنسبة للكرملين، يجب فرض قائمة عقوبات جهنمية عليه في حال الهجوم علينا".

وأضاف: "كييف لا تحتاج لجنود من الناتو على خط المواجهة مع روسيا، لأنه خلال فترة رئاستي أوكرانيا أنشأت أحد أكثر الجيوش فاعلية وقوة في القارة".

وظهرت في الآونة الأخيرة موجة جديدة من الأخبار والمقالات في وسائل الإعلام الغربية تزعم أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا.

وقالت كييف إنها "لم تسجل حشد قوات روسية بالقرب من حدودها، لكنها بعد ذلك بدأت أيضا التأكيد على أن موسكو تخطط للهجوم".

بدورها نفت روسيا الاتهامات، وأكدت أن "الغرب يستخدم هذه الشائعات ذريعة لجلب المزيد من قوات ومعدات الناتو إلى حدود روسيا".