الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بوروشنكو يدعو الغرب لفرض "عقوبات جهنمية" على روسيا

بوروشنكو يدعو الغرب لفرض
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد نائب البرلمان الأوكراني "الرادا" والرئيس السابق للبلاد بيترو بوروشنكو، المعروف بملك الشوكولاته، أن "على الغرب أن يضع قائمة بعقوبات جهنمية ضد روسيا في حال عدوانها على بلاده".

العالم-اوروبا

وقال في حديث لقناة "سكاي تي جي 24" الإيطالية: "يجب أن يفهم بوتين أنه في حال تصعيد العدوان العسكري ضد أوكرانيا، سوف يتلقى ردا تضامنيا من العالم بأسره.. أوكرانيا بحاجة لأسلحة دفاعية قاتلة، وبالنسبة للكرملين، يجب فرض قائمة عقوبات جهنمية عليه في حال الهجوم علينا".

وأضاف: "كييف لا تحتاج لجنود من الناتو على خط المواجهة مع روسيا، لأنه خلال فترة رئاستي أوكرانيا أنشأت أحد أكثر الجيوش فاعلية وقوة في القارة".

وظهرت في الآونة الأخيرة موجة جديدة من الأخبار والمقالات في وسائل الإعلام الغربية تزعم أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا.

وقالت كييف إنها "لم تسجل حشد قوات روسية بالقرب من حدودها، لكنها بعد ذلك بدأت أيضا التأكيد على أن موسكو تخطط للهجوم".

بدورها نفت روسيا الاتهامات، وأكدت أن "الغرب يستخدم هذه الشائعات ذريعة لجلب المزيد من قوات ومعدات الناتو إلى حدود روسيا".

روابط ذات صلة

ماذا تفعل روسيا على حدود اوكرانيا.. نذر حرب أم مناورات؟

أمريكا وروسيا وسيناريو المواجهة العسكرية المرعب  

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوروشنكو يدعو الغرب لفرض "عقوبات جهنمية" على روسيا

إصابة وزير الخارجية الفنلندي بفيروس كورونا

البيت الأبيض يؤكد المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن الثلاثاء المقبل

اتصال هاتفي بين بن سلمان ومكرون وميقاتي

ترامب يجمع مليار دولار لصالح شبكته الاجتماعية المستقبلية

إصابة جنديين سوريين بهجمات للارهابيين