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مفرقعات نارية وإرباك ليلي ضد الاحتلال الاسرائيلي في 'جبل المكبر'" و'بيتا'

مفرقعات نارية وإرباك ليلي ضد الاحتلال الاسرائيلي في 'جبل المكبر'
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

وقعت، مساء امس السبت، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، تزامنا مع بدء ثوار نابلس فعاليات الإرباك الليلي على جبل صبيح جنوب المدينة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية أن شبانا فلسطينيين استهدفوا قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية عقب اقتحامها بلدة جبل المكبر في جنوب القدس.

وقبيل ذلك، اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني في شارع نابلس بالمدينة المقدسة، بحسب مصادر فلسطينية.

في وقتٍ سابقٍ مساء السبت، أصيب نحو 40 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والهلع والسقوط؛ جراء ملاحقة قوات الاحتلال للمقدسيين في منطقة باب العامود بالقدس بعد عملية الطعن البطولية في المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية تجاه المقدسيين في محيط باب العامود وشارع السلطان سليمان وباب الساهرة، ما أدى لتسجيل العديد من الإصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان من منطقة باب العامود، كما اعتدت على شاب آخر بالهراوات.

من جانب آخر، واصل أهالي بلدة بيتا، مساء اليوم، فعاليات الإرباك الليلي بالقرب من البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح جنوب نابلس.

وأحرق الشبان الإطارات المطاطية ضمن أساليب إرباك جنود الاحتلال وتشتيت قناصته من استهدافهم، وألقوا الزجاجات الحارقة والحجارة على الجنود.

وجرفت قوات الاحتلال -صباح أمس الجمعة- الطرق المؤدية لجبل صبيح في بلدة بيتا، في محاولة لمنع وصول المواطنين لمناطق المواجهات، وكذلك منع وصول سيارات الإسعاف.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح.

وطوّر الشبان من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، وخاصة في فعاليات الإرباك الليلي، آخرها تفجير براميل صوتية كبيرة قبالة حاجز للاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.

ومنذ تلك الأحداث ارتقى 8 شهداء، وأصيب المئات، واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال لوقف الفعاليات ولا سيما فعاليات الإرباك الليلي.

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