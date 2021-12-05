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مقتل 13 وإصابة العشرات جراء ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا

مقتل 13 وإصابة العشرات جراء ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

قالت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء عشرة أشخاص حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 13 قتيلا على الأقل فضلا عن عشرات المصابين.

العالم - أسيا والباسفيك

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ السكان وهم يركضون، بينما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية، أمس السبت.

وقال المسؤول بالوكالة عبد المهاري في بيان صحفي، إن 13 شخصا قتلوا بعد ثوران البركان، وتم التعرف على هوية اثنين منهم. وأضاف البيان أن 98 أصيبوا، بينما تم إجلاء 902، وفقا لرويترز.

وذكرت الوكالة أن 35 شخصا على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس منطقة لوماجانغ القريبة في مؤتمر صحفي إن 41 أصيبوا بحروق.

وقالت الوكالة إن السلطات تقيم خياما لاستقبال المتضررين.

وسيميرو، الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، واحد من بين ما يقرب من 130 بركانا نشطا في إندونيسيا. وثار البركان في يناير/كانون الثاني الماضي دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

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