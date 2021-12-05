هل اعدمت الناشطة السعودية الغمغام، وبأي ذنب؟

العالم- خاص بالعالم

يُذْكَرُ أن إسراء هي أول معتقلَةٍ في السعودية تواجِه حكم الإعدام بعد صدور هذا الحكم بحقها.

تناقض الأخبار طغى على موضوع الناشطة اسراء الغمغام، بين متحدث عن اعدامها وبين من نفى هذا الأمر فهنا لدينا تغريدة نشرها "يحيى ابو زكريا" وفيها: تم تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطنة السعودية إسراء الغمغام فقامت النيابة بقطع رأسها لانها استنكرت وعملت مظاهرة استنكارا لاعدام الشهيد النمر. هنيئا لكِ الشهادة ونقول للنظام السعودي قوله تعالى وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ستندمون على كل جريمة.

في المقابل علق السياسي الكويتي "عبد الحميد دشتي" على الموضوع وقال: خبر اعدام الناشطة إسراء الغمغام غير صحيح، الخبر روجت له مصادر امنية لاهداف خبيثة... طبعا لم يوضح دشتي هذه الاهداف الامنية التي تحدث عنها.

اخيرا مع حساب بعنوان "ماء الذهب" الذي كتب: والله نتمنى انها ما اعدمت. حرام، بعدها شابة ولم ترتكب جرما.

