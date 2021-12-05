الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد هاشتاغ..

هل اعدمت الناشطة السعودية الغمغام، وبأي ذنب؟

الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

إسراء الغمغام ناشطة حقوقيَّة سعودية معتقلة منذ نحو ستة اعوام. مؤخرًا خرَجَ حديثٌ عن إعدامِ السلطات السعودية لإسراء، فيما قال آخرون إن الخبر ليس صحيحا. 

العالم- خاص بالعالم

يُذْكَرُ أن إسراء هي أول معتقلَةٍ في السعودية تواجِه حكم الإعدام بعد صدور هذا الحكم بحقها.

تناقض الأخبار طغى على موضوع الناشطة اسراء الغمغام، بين متحدث عن اعدامها وبين من نفى هذا الأمر فهنا لدينا تغريدة نشرها "يحيى ابو زكريا" وفيها: تم تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطنة السعودية إسراء الغمغام فقامت النيابة بقطع رأسها لانها استنكرت وعملت مظاهرة استنكارا لاعدام الشهيد النمر. هنيئا لكِ الشهادة ونقول للنظام السعودي قوله تعالى وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ستندمون على كل جريمة.

في المقابل علق السياسي الكويتي "عبد الحميد دشتي" على الموضوع وقال: خبر اعدام الناشطة إسراء الغمغام غير صحيح، الخبر روجت له مصادر امنية لاهداف خبيثة... طبعا لم يوضح دشتي هذه الاهداف الامنية التي تحدث عنها.

اخيرا مع حساب بعنوان "ماء الذهب" الذي كتب: والله نتمنى انها ما اعدمت. حرام، بعدها شابة ولم ترتكب جرما.

روابط ذات صلة

شاهد.. السعودية وعودة اعدام القصّر الی الواجهة

غضب مواقع التواصل ضد اعدام السعودية عدنان الشرفا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ما قصة الجهاز "سي الف" الذي احدث تغييرات بانتخابات العراق؟

شاهد هاشتاغ.. هل اعدمت الناشطة السعودية الغمغام، وبأي ذنب؟

وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن 'ناتو آسيوي' ويكشف سرا حربيا عن الصين

روسيا: الواقع أثبت كذب المزاعم الأمريكية السابقة حول الغزو الروسي لأوكرانيا

معلومات مقلقة بشأن المتحور الجديد 'أوميكرون' والمتعافين من كورونا!

شاهد هاشتاغ.. السعودية أصابها السُعار وفقدت توازنها بسبب مواقف قرداحي