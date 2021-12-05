ما قصة الجهاز "سي الف" الذي احدث تغييرات بانتخابات العراق؟

العالم- خاص بالعالم

ومن ابرز هذه المخالفات ادخال جهاز "سي الف" من خارج نطاق التقنيات التي نص عليها قانون الانتخابات وهو ما اعتبره تحالف الفتح بانه كان اساس التزوير السيبراني في العملية الانتخابية.

رئيس تحالف الفتح هادي العامري اعلن ان الغاء الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية يشكل احدى المخارج مع تأكيده بان تحالفه سيحترم قرار المحكمة الاتحادية من اجل الخروج من المازق وبناء الدولة.

يأتي هذا الموقف غداة اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بقادة الاطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية والذي شكل منعطفا في مسار الاحداث بعد الانتخابات وانعش فرص رأب الصدع في البيت الشيعي.

وبعد اعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج يوم الاربعاء والتي احدثت تغييرات في خمسة مقاعد برلمانية تتجه الانظار حاليا الى المحكمة الاتحادية التي ستقرر المصادقة على الانتخابات من عدمها، لكن ذلك لم يوقف عجله الحوارات بين القوى السياسية والتي تسعى لرسم خارطة سياسية جديدة للبلاد.