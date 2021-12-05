الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ما قصة الجهاز "سي الف" الذي احدث تغييرات بانتخابات العراق؟

الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

مع مضي نحو شهرين من الانتخابات العراقية واستمرار الاحتجاجات والانسداد السياسي كشف تحالف الفتح عن زوايا جديدة من مما وصفه بالتلاعب والمخالفات التي شابت تلك العملية.

العالم- خاص بالعالم

ومن ابرز هذه المخالفات ادخال جهاز "سي الف" من خارج نطاق التقنيات التي نص عليها قانون الانتخابات وهو ما اعتبره تحالف الفتح بانه كان اساس التزوير السيبراني في العملية الانتخابية.

رئيس تحالف الفتح هادي العامري اعلن ان الغاء الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية يشكل احدى المخارج مع تأكيده بان تحالفه سيحترم قرار المحكمة الاتحادية من اجل الخروج من المازق وبناء الدولة.

يأتي هذا الموقف غداة اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بقادة الاطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية والذي شكل منعطفا في مسار الاحداث بعد الانتخابات وانعش فرص رأب الصدع في البيت الشيعي.

وبعد اعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج يوم الاربعاء والتي احدثت تغييرات في خمسة مقاعد برلمانية تتجه الانظار حاليا الى المحكمة الاتحادية التي ستقرر المصادقة على الانتخابات من عدمها، لكن ذلك لم يوقف عجله الحوارات بين القوى السياسية والتي تسعى لرسم خارطة سياسية جديدة للبلاد.

روابط ذات صلة

دولة القانون: هناك ادلة قاطعة على تزوير نتائج الانتخابات العراقية

شاهد: الادلة التي قدمها تحالف فتح حول التلاعب بنتائج الانتخابات العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عاصفة استوائية تجتاح الهند وإجلاء عشرات الآلاف

أكدت أن الأمة لا تزال بخير.. حماس ترحب بالقرار الكويتي

في حادثة غريبة.. شاهد ماعز "يسرق" أوراقا من مكتب حكومي في الهند!

شاهد بالفيديو.. ما قصة الجهاز "سي الف" الذي احدث تغييرات بانتخابات العراق؟

شاهد هاشتاغ.. هل اعدمت الناشطة السعودية الغمغام، وبأي ذنب؟

وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن 'ناتو آسيوي' ويكشف سرا حربيا عن الصين