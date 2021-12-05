باكستان تتسلم قرضا سعوديا بمبلغ 3 مليارات دولار

العالم - باكستان

وتواجه باكستان تحديات اقتصادية متنامية بفعل زيادة التضخم وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض قيمة العملة.

وكتب تارين تغريدة قال فيها: "أود أن أتقدم بالشكر لفخامة ولي العهد محمد بن سلمان وللمملكة العربية السعودية لبادرتها الطيبة".



وسيكون القرض السعودي لمدة عام واحد بفائدة أربعة بالمئة بموجب بنود حزمة الدعم المبرمة في الشهر الماضي.



يأتي القرض بعد أسبوع من اتفاق صندوق النقد الدولي وباكستان على إجراءات مطلوبة لإحياء برنامج تمويل متعثر قيمته ستة مليارات دولار.



وسجل التضخم في باكستان 11.5 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعا من 9.2 بالمئة في الشهر الماضي.