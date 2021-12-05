زاخاروفا تعلق على مقال نشرته صحيفة Bild الألمانية

العالم - روسيا

وشددت زاخاروفا، على أن الصحيفة الألمانية، أعادت في مقالتها صياغة "الصور الأمريكية" التي نشرتها مؤخرا "واشنطن بوست".

في وقت سابق، نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية مادة زعمت فيها بأنها حصلت على تفاصيل خطط موسكو لـ "غزو" أوكرانيا. وزعمت الصحيفة الألمانية بأنها حصلت من مصادر مقربة من الناتو، على خريطة توضح اتجاهات "الهجوم الوشيك". وتتضمن الخريطة المنشورة 3 اتجاهات "للهجوم الروسي"، أحدها على كييف من الشمال.

وأشارت "بيلد" إلى أن روسيا "تخطط لاحتلال حوالي ثلثي الأراضي الأوكرانية الحالية".

في تعليقها، نوهت زاخاروفا بأن خريطة "الغزو" الروسية التي نشرتها الصحيفة الألمانية، تستخدم أسماء للمدن الأوكرانية غير مستخدمة في الوثائق الرسمية الروسية. على سبيل المثال، تم هناك استخدام اسم "لمبرغ" للإشارة إلى مدينة لفوف في غرب أوكرانيا، وهذه التسمية وردت على خريطة لعام 1942، عندما تم احتلال مدينة لفوف من جانب الجيش النازي.