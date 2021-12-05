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ماکرون: اعمل بكل قوة لحل ازمة 'هذين البلدين'!

ماکرون: اعمل بكل قوة لحل ازمة 'هذين البلدين'!
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تتصرف بقوة من أجل حلِّ الأزمات التي تُولِّد عدم الاستقرار والإرهاب والمعاناة، مشيراً إلى أنه "يُفكّر بصورة خاصة في لبنان وليبيا"، بحسب تعبيره.

العالم- اوروبا

وأضاف ماكرون خلال بيان نَشره السبت عبر حسابه على الفيسبوك، أن النجاح لا يتحقق إلا بإشراك جميع الأطراف الفاعلة التي يُمكنها إحداث التغيير، معتبراً أن زيارته الخليجية الأخيرة تدخل في إطار تحقيق الأمن الجماعي وتحقيق توازنات وإيجاد قنوات للحوار والمساهمة في بناء السلام والاستقرار، وفق قوله.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي أجرى جولة على دول السعودية والإمارات وقطر، أجرى خلالها مشاورات سياسية، بالإضافة للتوقيع على عقود وشراكات اقتصادية مهمة مع الدول المعنية، ويعتبر ماكرون اول مسؤول اوروبي رفيع يصافح ولي العهد السعودي بن سلمان بعد جريمة قتل الصحفي السعودي خاسقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول حيث اعتبر بن سلمان مسؤولا عن الجريمة بحسب تقارير للسي اي ايه الامريكية.

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