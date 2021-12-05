بعد 7 ساعات في ثلاجة الموتى.. هندي يعود الى الحياة بعد “موته”!

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وأعلن الأطباء وفاة الرجل المدعو سريكيش كومار (40 عام)، في إحدى مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي بعد أن صدمته دراجة نارية مسرعة، وبعد ذلك تم وضعه في الثلاجة في المشرحة ريثما يتم تشريح الجثة.



وأفاد راجندرا كومار المدير الطبي للمستشفى: بأن "طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته".



وأضاف مدير المستشفى: "عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الاجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حيا".



تم نقل الرجل فورا إلى منشأة طبية في ميروت، فهو لم يستعد وعيه بعد لكن الأطباء ذكروا أنه ليس في حالة خطرة، ويشار إلى أن أسرة كومار قررت تقديم شكوى ضد أطباء المستشفى.