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تظاهرات واسعة ضد 'هادي' جنوب اليمن تنديدا بتردي الأوضاع

تظاهرات واسعة ضد 'هادي' جنوب اليمن تنديدا بتردي الأوضاع
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

تتواصل في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي المدعوم سعوديا الاحتجاجات الغاضبة والمنددة بتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهن المواطنين .

العالم- اليمن

وقالت مصادر اعلامية ان المناطق الجنوبية تشهد احتقان وترقب غير مسبوق لما ستشهده الساعات المقبلة من خروج جماهيري الى الشوارع بعد ان وصلت اسعار المواد الأساسية الى مستويات غير مسبوقة نتيجة تدهور أسعار العملة التي تجاوزت 1700 ريال للدولار بعد أن تم طباعة كميات كبيرة من العملة غير القانونية والمتاجرة بها وسحب العملات الأجنبية من قبل نافذين من مرتزقة العدوان.

وقد تظاهر مساء أمس العشرات في محافظتي عدن وحضرموت للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية.

ونقلت وسائل اعلام عن شهود عيان قولهم إن عشرات المحتجين تظاهروا في مديريات دار سعد والمنصورة والشيخ عثمان بعدن، وقطعوا عددا من الشوارع الرئيسية، وأضرموا النيران في إطارات المركبات، ومنعوا السيارات من العبور.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن عشرات المحتجين تظاهروا في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، تنديدا بانهيار العملة وارتفاع الأسعار.

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