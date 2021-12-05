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واشنطن والخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي.. الأسرى الفلسطينيون ومعركة الأمعاء الخاوية

واشنطن والخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي.. الأسرى الفلسطينيون ومعركة الأمعاء الخاوية
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، تأكيد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن طهران لن تتراجع عن مطالبها بإعادة تفعيل الاتفاق النووي وإلغاء اجراءات الحظر داعيا أمريكا إلى اتخاذ الخطوة الأولى لأنها هي من انسحبت من الاتفاق.

العالم - بانوراما

من جانبها أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن إحجام الولايات المتحدة عن التخلي عن كامل الحظر هو التحدي الرئيس أمام تقدم محادثات فيينا، معتبرة أن النصوص المقترحة من قبل إيران هي مسودات قابلة للتفاوض.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير كايد الفسفوس بعد اعتقال دام عاما ونصف العام.

وعلق الأسير الفسفوس إضرابه عن الطعام أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد تحديد سقف زمني للإفراج عنه بعد ثلاثة وعشرين يوما.

وتقول هيئة شؤون الأسرى إن 4850 اسيرا فلسطينيا يقبعون داخل سجون الاحتلال وسط معاناة كبيرة جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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