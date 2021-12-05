الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

العامري: سنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشان نتائج الانتخابات 

العامري: سنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشان نتائج الانتخابات 
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم الاحد، ان تحالف الفتح سيلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، حتى لو تعرض تحالف "للظلم".

العالم - العراق

وقال العامري لوكالة شفق نيوز، "نحن قدمنا ادلة ووثائق وتقرير الشركة الألمانية إلى المحكمة الاتحادية العليا تؤكد التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية، ونأمل أن يكون قرار المحكمة لصالحنا".

واضاف، "نحن حماة دولة ونريد دولة، ونحن سنلتزم بالقانون والقرار الذي سيصدر من المحكمة الاتحادية حتى لو تعرضنا للظلم فيه، فسنلتزم به".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، حددت المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، الـ13 من الشهر الجاري موعداً للنظر بدعوى الغاء نتائج الانتخابات العراقية التي تقدم بها رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة الاتحادية تحدد الـ13 من الشهر الجاري موعدا للنظر بالادلة والوثائق المتعلقة بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات".

وقال المتحدث بأسم تحالف الفتح احمد الاسدي، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم بعدة دعاوى قضائية بشأن نتائج وقانون الانتخابات ", لافتا الى ان "الدعاوى المقدمة على تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة هنسولدت ".

من جانبه, قال عضو تحالف الفتح محمد الغبان: إن "المحكمة الاتحادية ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة".

روابط ذات صلة

الاتحادية تحدد موعد النظر بالأدلة المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات

العامري: كانت لدينا شكوك منذ البداية.. الفتح يستعرض أدلة "تزوير الانتخابات"+صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قلم رصاص .. لهذا السبب كان إنسحاب ترامب من الإتفاق النووي قرار غبياً

شاهد بالفيديو.. هيكل عظمي يكشف صفحات خفية من تاريخ الديناصورات

المفوضية الإنتخابية في ليبيا.. نواب البرلمان يطالبون بعقد جلسة طارئة للمساءلة

الصحة العالمية: إيران رائدة في تطوير برامج السلامة الصحية

السودان..تفاصيل اجتماع مشترك بين البرهان وحميدتي وحمدوك

37% زيادة في أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى