شاهد.. ايران تعلن عدم التراجع عن هذه المطالب ..

العالم - ايران

"إيران لن تتراجع عن مطالبها بإعادة تفعيل الاتفاق النووي وإلغاء اجراءات الحظر" موقف جدد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني التأكيد عليه داعياً الولايات المتحدة إلى إتخاذ الخطوة الأولى لأنها هي من انسحبت من الاتفاق.

باقري كني لفت في تصريح إلى أنّ المقترحات التي قدمتْ لمجموعة اربعة زائد واحد موثقة ومنطقية، ويمكن أنْ تكون اساساً للمفاوضات، وأنّ على الطرف الآخر تقديم رد مبني على المقترح الإيراني، مشيراً الى أنّ الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية أشار من جهته إلى أنّ إحجام الولايات المتحدة عن التخلي عن كامل الحظر هو التحدي الرئيس أمام تقدم محادثات فيينا، معتبراً أنّ النصوص المقترحة من قبل إيران هي مسودات قابلة للتفاوض.

المسؤول الإيراني أشار في تصريح نشره الإعلام الإيراني إلى أنّ الأطراف ستتوصل إلى إتفاق في حال توفرت حسن نية وتخلت الأطراف الأخرى عن لعبة إلقاء اللوم العبثية مؤكداً أنّ ايران لن تسمح بتكرار النكوث الذي حدث بعد توقيع الاتفاق النووي.

الكيان الإسرائيلي الذي لم ترق له النتائج التي حققتها إيران وثباتها على مواقفها الثابتة في محادثات فيينا واصل جهوده لعرقلة مسيرة المحادثات معتبراً وعلى لسان رئيس وزرائه نفتالي بينيت أن أي صفقة مع الإيرانيين سيكون لها تداعيات على أمنه القومي.

بينيت الذي اعترف أن الإيرانيين تفاوضوا في فيينا بمهارة كبيرة وأنهم اتخذوا موقفا حازما للغاية اتهمهم أيضاً بأنهم تراجعوا عن كافة التفاهمات السابقة كما عبر عن خيبة أمل حقيقية من خلال مناشدة كافة الدول التي تتفاوض مع إيران في فيينا، الالتزام بما سماه الخط الحازم تجاه إيران زاعماً أنه يجري حوارا مكثفا حول هذا الموضوع مع الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين وروسيا وغيرهم.