ليبيا..محكمة استئناف طرابلس تصدر قرارا في قضية استبعاد حفتر

العالم - ليبيا

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية غرب ليبيا قضت مساء الثلاثاء الماضي، باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وبثت قناة "ليبيا الأحرار" مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة الزاوية الابتدائية قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

وقررت المحكمة "قبول الطعن شكلا (...) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".

ووفقا لموقع "ليبيا المستقبل"، فقد اعتبرت المحكمة المذكورة أن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قرار وليس قانونا، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها".

وأعلن حفتر في 16 نوفمبر الماضي ترشحه للانتخابات، حيث قدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.