أفغانستان تسجل أقل حصيلة ضحايا منذ 40 عاما

العالم - أفغانستان

وقال واثق، في منشور على تويتر إن "بقاء النظام الإسلامي - إمارة أفغانستان الإسلامية - هو الضامن لتأمين أرواح وممتلكات الشعب الأفغاني"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" المحلية.

وأضاف أن "دعم النظام الإسلامي واجب على كل أفغاني".

ولفتت وكالة "خاما برس" إلى أن الحرب الأفغانية خلال العقدين الماضيين أسفرت عن مقتل وجرح ما يصل إلى 300 شخص كل يوم بينهم مدنيون ومقاتلو طالبان وقوات الأمن الأفغانية السابقة.

فيما ذكرت وكالة "باجهوك" المحلية أنه "خلال الأسبوع الماضي سجلت أفغانستان 5 قتلى فقط".

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.