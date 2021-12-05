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وزير الخارجية السوري يغادر دمشق متوجها إلى طهران

وزير الخارجية السوري يغادر دمشق متوجها إلى طهران
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مساء اليوم الاحد العاصمة السورية دمشق متوجها إلى طهران لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

العالم سوريا

وأفاد مراسل العالم نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الوفد يضم إلى جانب المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، حيث سيلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين.

وحسب المصادر فإن زيارة الوفد التي تستمر ليومين ستبحث في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وهذه هي الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب وزارة الخارجية، والأولى له في ظل الإدارة الإيرانية الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي.

واستقبلت سوريا قبل أيام وفداً اقتصادياً إيرانياً كبيراً برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي أمين، حيث التقى كبار المسؤولين السوريين وشارك في افتتاح المعرض الإيراني التخصصي الذي انطلق في مدينة المعارض في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

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