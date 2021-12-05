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شاهد.. بوتين وبايدن يتباحثان حول حرب وشيكة في أوكرانيا

الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

في خضم توتر متصاعد بين موسكو والغرب على خلفية اتهام الأميركيين روسيا بالتحضير لاجتياح وشيك لأوكرانيا، يعقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء.

العالم - روسيا

البيت الأبيض اكد إن الرئيس بايدن سيشدد على هواجس الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة العسكرية الروسية عند الحدود مع أوكرانيا وسيجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وتتّهم واشنطن وكييف موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا بعدما حشدت قواتها عند الحدود الأوكرانية.

وفي هذه الاثناء أفادت السلطات الروسية بأن طائرة ركاب روسية أُرغمت على تغيير مسارها لتجنّب طائرة تجسس تابعة لحلف شمال الأطلسي كانت تعبر مسار رحلتها المقرر فوق البحر الأسود.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان موسكو تجنّبت وقوع كارثة، مؤكدة أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يستطيعان أن يخاطران بالأرواح مع الإفلات من العقاب.

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال أن أوكرانيا تعد بالتأكيد شريكاً وحليفاً، أى أن الاتحاد الاوروبي سيقف بجانبها، وشدد بوريل على ضرورة السعى الجاد لتجنب تردي الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.

الى ذلك بلاروسيا التي تقف الى جانب موسكو في التوتر الدائر مع أوكرانيا، اعلنت عبر وزارة دفاعها استدعاء الملحق العسكري الأوكراني للاحتجاج على ما وصفته باختراقات متكررة من طائرات أوكرانية لمجالها الجوي.

التطورات هذه تأتي في إطار توتر متزايد بين روسيا والدول الغربية التي تتهم موسكو بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا بهدف تنفيذ غزو. لكن روسيا تنفي وجود أي نية لديها في هذا الاتجاه وتتهم دول الناتو بمضاعفة "الاستفزازات" وخصوصا عبر إجراء تدريبات عسكرية مؤخرًا قرب حدودها في البحر الأسود.

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