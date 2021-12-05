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رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا

رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران جادة في المفاوضات النووية وأثبتت ذلك في فيينا، مشددا على أن حكومته لن تربط الاقتصاد والميزانية بالمفاوضات.

العالم - إيران

وفي حوار تلفزيوني مباشر مساء الاحد أكد رئيسي أن إيران جادة في المفاوضات النووية وأثبتت ذلك في فيينا.

وصرح رئيسي قائلا: لدينا الإرادة الكافية وجادون في المفاوضات وأثبتنا ذلك في فيينا.

وأضاف أن الحكومة الجديدة تعمل بقوة على إبطال مفعول إجراءات الحظر وإلغائها، مشددا على أن حكومته لن تربط الاقتصاد والميزانية بالمفاوضات.

وقال الرئيس الإيراني: نتابع موضوع إلغاء إجراءات الحظر، ولا نربط ميزانية البلاد بالحظر الموجود.

وشدد بالقول: لن نربط الاقتصاد وميزانية العام الإيراني المقبل بالمفاوضات، وشكلنا مقرا لإفشال إجراءات الحظر المفروضة على البلاد.

يتبع..

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رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا

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