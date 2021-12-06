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المحجوب يكشف عن شرط تركي لإجلاء المرتزقة عن ليبيا

المحجوب يكشف عن شرط تركي لإجلاء المرتزقة عن ليبيا
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" خالد المحجوب أن لقاءات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في تركيا، أسفرت عن الاتفاق على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

العالم - ليبيا

وقال في منشور على "فيسبوك"، إن "لقاءات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في تركيا، أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها في ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع من جميع أنحاء ليبيا".

وأضاف: "اللقاءات أسفرت على نتائج إيجابية ومشجعة للغاية، تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي"، مشيرا إلى أن "الجانب التركي أكد على إجلاء المرتزقة وتواجده داخل ليبيا، حسب ما يتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك".

وتابع: "تركيا أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما أنها إرادة الشعب، وأنها ستتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها".

وشدد على رغبة تركيا في العمل على التنسيق والبدء في فتح رحلات مباشرة بين تركيا وبنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي.

وأشاد المحجوب وأعضاء لجنة (5 + 5) بحفاوة الاستقبال وروح التفاهم الذي أبداه الجانب التركي واستعداده لتسهيل عمل اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف للتسوية في ليبيا.

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المحجوب يكشف عن شرط تركي لإجلاء المرتزقة عن ليبيا

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