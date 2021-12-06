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المغرب العربي في اسبوع (الجزء الأول)

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

شهد المغرب العربي هذا الاسبوع تطورات عديدة، اهمها جدل في تعينات الرئيس قيس سعيد في تونس، وكذلك غضب بسبب تخفيض سن التوظيف في المغرب، والحراك البارز للدبلوماسية في الجزائر، واحداث مهمة اخرى.

العالم - المغاربية

الجزائر: تسعى الى اثبات حضورها في المشهد الدبلوماسي في المنطقة العربية، وهذا ما تؤكده التصريحات الاخيرة للرئيس عبدالمجيد تبون حول مشاركة سوريا في قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها بلاده.

ليبيا: تساؤلات حول دور المراة في الحياة السياسية بعد ترشح عدد لافت من النساء للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

تونس: اثار علان الرئيس التونسي قيس سعيد تعيين عدد من المحافظين الجدد موجة انتقادات واسعة وجدل لافت بسبب علاقتهم بالتسيقات الداعمة له.

المغرب: اثار خفض سن التوطيف بالتعليم موجة غضلب عارمة وغليانًا في الوسط الشاب الراغبين في الالتحاق بمجال التدريس.

موريتانيا: وضعت كل من موريتانيا والسينغال حجر الاساس لبناء جسر حيوي بين البلدين تلبية للطلب المتزايد للنقل على المحور الرابط بين اوروبا وافريقيا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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