المغرب العربي في اسبوع (الجزء الأول)

العالم - المغاربية

الجزائر: تسعى الى اثبات حضورها في المشهد الدبلوماسي في المنطقة العربية، وهذا ما تؤكده التصريحات الاخيرة للرئيس عبدالمجيد تبون حول مشاركة سوريا في قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها بلاده.

ليبيا: تساؤلات حول دور المراة في الحياة السياسية بعد ترشح عدد لافت من النساء للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

تونس: اثار علان الرئيس التونسي قيس سعيد تعيين عدد من المحافظين الجدد موجة انتقادات واسعة وجدل لافت بسبب علاقتهم بالتسيقات الداعمة له.

المغرب: اثار خفض سن التوطيف بالتعليم موجة غضلب عارمة وغليانًا في الوسط الشاب الراغبين في الالتحاق بمجال التدريس.

موريتانيا: وضعت كل من موريتانيا والسينغال حجر الاساس لبناء جسر حيوي بين البلدين تلبية للطلب المتزايد للنقل على المحور الرابط بين اوروبا وافريقيا.

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