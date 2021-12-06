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مشهد مرعب.. سرب من الحيتان يحاصر قاربا (فيديو)

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

نشر مشهد رائع لم يسجل من قبل لقيام سرب من الحيتان بمحاصرة قارب، لكن ليس لهدف عدائي بل بدافع الفضول فقط.

العالم - منوعات

ونشرت صفحة "oceansnation" التي تشارك منشورات لمخلوقات المحيطات والبحار، مشاهد وصفها الخبراء بعبارة "المشاهد التي لا تصدق"، لحدوث لقاء غريب بين مجموعة من الناشطين على متن رحلة بحرية وسرب من الحيتان الرمادية الودودة في سواحل كاليفورنيا.

وتظهر المشاهد كيف حاصرت الحيتان الفضولية القارب، حيث تجمع سرب منها حوله واقتربت رؤوس الحيتان بشكل كبير منه في محاوله لرصد ما بداخل القارب.

ويعتبر الحوت الرمادي هو من الثدييات البحرية الكبيرة التي هي في الأساس جزء من رتبة حيتان البالين، وتنتمي أيضا إلى أسرة تضم كل من الدلافين وخنازير البحر .

وتعرضت هذه الحيتان الضخمة لحملة صيد كبيرة جدا بين القرن الـ17 و20، لدرجة أنها كانت على شفا الانقراض، لكن لحسن الحظ وبمساعدة من المنظمات العالمية، أصبحت هذه الحيتان من الأنواع المحمية وصيدها يعتبر غير قانوني، لتعود أعدادها للارتفاع من جديد، حيث يتوقع وجود حوالي 20 ألفا منها حاليا.

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مشهد مرعب.. سرب من الحيتان يحاصر قاربا (فيديو)

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