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غرافيك
انفو غرافيك
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شاهد .. هكذا خبأ أردني 100 جهاز ايفون
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//media.alalam.ir/uploads/org/2021/12/06/163876859935440500.mp4
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الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش
ضبطت فرق الجمارك العامة على أحد المعابر الحدودية في الأردن أجهزة "آيفون" أخفاها مهرب في ثيابه الخارجية والداخلية وجواربه بطريقة غريبة.
العالم
-
الأردن
وقالت إدراة الجمارك العامة إن عدد الأجهزة المضبوطة بلغ 108.
تصنيف :
العالم الاسلامي
الأردن
حوادث
منوعات
كلمات دليلية :
الأردن
الجمارك
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