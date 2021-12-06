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شاهد .. هكذا خبأ أردني 100 جهاز ايفون

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

ضبطت فرق الجمارك العامة على أحد المعابر الحدودية في الأردن أجهزة "آيفون" أخفاها مهرب في ثيابه الخارجية والداخلية وجواربه بطريقة غريبة.

العالم - الأردن

وقالت إدراة الجمارك العامة إن عدد الأجهزة المضبوطة بلغ 108.

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