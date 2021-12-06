انتشار متحور أوميكرون في 15 ولاية أميركية

العالم-الاميركيتان

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة روشيل ويلينسكي إن عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون مرجحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وأشارت ويلينسكي في مقابلة لشبكة "إيه بي سي" (ABC) إلى أن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة حاليا هي بمتحور دلتا، مشيرة إلى أن ثمة نحو 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا، 99% منها تقريبا هي حالات للإصابة بمتحور دلتا.

من جهته، دعا كبير مستشاري الرئيس الأميركي في المجال الصحي أنتوني فاوتشي إلى الإقبال على تلقي الجرعات المعززة من أجل مواجهة المتحور أوميكرون.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)، إن أوميكرون أضحى المتحور الأكثر انتشارا في جنوب أفريقيا، لكن دلتا ما زال المتحوّر المهيمن في الولايات المتحدة.

وأضاف أن "المؤشرات" الأولى في جنوب أفريقيا في ما يتعلق بخطورة الإصابة بالمتحور أوميكرون "مشجعة بعض الشيء"، لكنه أشار إلى أن هذه مجرد بيانات أولية.

لكن خبراء طبيين أشاروا في الأيام الأخيرة إلى أن التركيبة السكانية لسكان جنوب أفريقيا شابة، ورجحوا أن تسجل حالات إصابة خطرة في الأسابيع المقبلة.

ورصد متحور أوميكرون حتى الآن في 15 ولاية أميركية على الأقل، وحوالي 40 دولة حول العالم، بعد رصده لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأغلقت الولايات المتحدة قبل أسبوع حدودها أمام هذا البلد و7 بلدان أخرى في جنوب القارة، وقال فاوتشي الأحد إنه يأمل رفع هذا الحظر "في غضون فترة معقولة".

وعلى صعيد القارة الأوروبية، أعلنت السلطات الصحية الدانماركية، أن عدد الإصابات المؤكدة بأوميكرون ارتفع 183 إصابة. بينما ارتفع عدد المصابين بالمتحور الجديد في المملكة المتحدة إلى 246 مصابا.

وقد شهدت مدن أوروبية عدة احتجاجات على القيود التي فرضتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر إلزامية شهادات اللقاح وإغلاق المطاعم والمحال مبكرا.

فقد وقعت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن الأحد في بروكسل، وفق ما أفاد به صحفيون في وكالة الصحافة الفرنسية، خلال تجمع نظمه معارضون لتدابير مكافحة وباء كوفيد-19 وشارك فيه 8 آلاف شخص بحسب الشرطة.