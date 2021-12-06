شاهد.. خطيب زاده: محادثات فيينا لم تتوقف وإنما هناك استراحة للوفود

العالم - ايران

خطيب زاده وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي قال ان طهران أبدت ليونة خلال المحادثات التي أجراها فريق العمل الإيراني مع الأطراف الأخرى. مؤكدا ان طهران ليست في عجلة من أمرها فيما يتعلق بمحادثات فيينا لكن الهدف الرئيس بالنسبة لها هو الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني.

وأضاف خطيب زادة ان طهران منحت الفرصة للأطراف الأخرى للعودة الى عواصمها للتشاور ومن ثم ابداء موقفها حول المقترحين الإيرانيين لدى استئناف محادثات فيينا, مشيرا الى ان ايران شاركت في محادثات فيينا بإرادة جادة من اجل إلغاء الحظر.

خطيب زاده شدد على انه حسب مسودة المقترحين التي قدمها الفريق الايراني المفاوض إلى أطراف الاتفاق النووي لم تتطرق طهران إلى آلية خطوة-خطوة فيما يتعلق بإلغاء اجراءات الحظر. مشيرا الى ان الكيان الصهيوني منذ البداية كان يعارض الاتفاق النووي

من جهة اخرى دعا خطيب زاده فرنسا إلى تجنب العمل على عسكرة المنطقة. مؤكدا ان زيارة الرئيس الفرنسي الى بعض دول المنطقة إن كان هدفها مبيعات الأسلحة وانها لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة

كما اشار خطيب زاده الى ان اتهامات أمين عام الجامعة العربية لإيران تجاه سياستها وبسط سيطرتها على مضيق هرمز لا تخدم الوحدة بين الدول الإسلامية.