الملك السعودي يدعو قادة مجلس التعاون لحضور القمة الـ 42

العالم - السعودية

وتسلم أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" رسالة خطية من الملك السعودي، تتضمن دعوة لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، المزمع عقدها في المملكة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "قنا" القطرية.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تسلم ولي العهد الكويتي "مشعل الأحمد"، بقصر بيان صباح الأحد، دعوة الملك السعودي لأمير الكويت.

وذكرت "كونا" أنه قام بتسليم الدعوة لولي العهد الكويتي، وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان آل سعود".

كما تلقى سلطان عمان "هيثم بن طارق"، رسالة خطية من "الملك سلمان" تتصل بالعلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين، تسلمها وزير الخارجية "بدر بن حمد البوسعيدي".

وفي المنامة، سلم وزير الخارجية السعودي رسالة خطية لوزير خارجية البحرين "عبد اللطيف بن راشد الزياني"، وجهها الملك سلمان إلى الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، "تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، ودعوته لحضور القمة".

وتستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة القمة الخليجية الـ42 في الـ14 من ديسمبر الجاري، وهي الأولى منذ المصالحة الخليجية والتي جرت في القمة الخليجية الـ41 في يناير الماضي بمحافظة العُلا السعودية.