قراءة الدبلوماسيين الايرانيين لزيارة طحنون الى طهران

العالم - خاص بالعالم

وقال اماني خلال النشرة الاخبارية على قناة العالم الاخبارية، ان زيارة طحنون تاتي في سياق الاتصالات التي جرت بين مسؤولي البلدين وزيارة مساعد وزير الخارجية الايراني على باقري كني الى ابوظبي.

واضاف: ان الامارات تدرك أهمية ايران في منطقة الخليج الفارسي وضرورة تكوين العلاقات مع دول الجوار.

واوضح اماني، ان زيارة طحنون الى طهران ستكون لها تداعيات ايجابية في اطار تطوير العلاقات بين البلدين وفتح مجال التعاون على كافة المجالات.

واشار اماني الى ان زيارة طحنون ستكون فاتحة خير على المزيد من التعاون بين دول الخليج الفارسي.

هذا وقد وصلَ مستشارُ الأمنِ القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد إلى العاصمة طهران للقاءِ كبارِ المسؤولين الايرانيين، وبحثِ القضايا ذاتِ الاهتمامِ المشترك.