محمد بن سلمان يبدأ من مسقط جولة خليجية

العالم - السعودية

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر دبلوماسية أن ولي العهد السعودي يستهل جولته الخليجية "وهي الأولى له بعد القمة التي عقدت في مدينة العلا (غربي السعودية) في يناير الماضي بزيارة سلطنة عمان، ثم البحرين وقطر والإمارات والكويت".

وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان قد أعلن في وقت سابق أن زيارة محمد بن سلمان الرسمية إلى مسقط "تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والسعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة التي تجمع شعبي البلدين...".



وأفاد البيان العماني بأن ولي العهد السعودي "سيبحث خلال الزيارة عددا من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهارا".

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المصادر التي استندت إليها توقعها "أن يتم خلال زيارة سلطنة عمان إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة"، علاوة إلى أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة "افتتاح أول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين بطول 800 كيلومتر وهو منفذ الربع الخالي".

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود استبق زيارة ولي العهد بإرسال رسائل خطية إلى عدد من زعماء دول مجلس التعاون أمس الأحد نقلها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.