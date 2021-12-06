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خارجية العراق: لوح 'كلكامش' يصل غدا الثلاثاء الى بغداد

خارجية العراق: لوح 'كلكامش' يصل غدا الثلاثاء الى بغداد
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الاثنين، ان لوح "كلكامش" سيصل إلى بغداد غدا الثلاثاء.

العالم - العراق

وقال الصحاف لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "دبلوماسية الاسترداد اعادت أكثر من 17500 قطعة أثرية خلال هذا العام"، مبينا الى ان "لوح كلكامش سيصل بغداد غداً الثلاثاء".

وأضاف أن "وزارة الخارجية ستقيم حفل إستلام وتسليم اللوح يوم غد في مبنى الخارجية ببغداد".

يذكر أنَّ لوح حلم كلكامش هو "لوح طيني" تجاوز عمره 3500 عام، حيث يحتوي على نقوش باللغة السومرية لأجزاء من "ملحمة كلكامش" الشعرية، تمت سرقته من العراق سنة 199‪1 والتداول به في المزادات العالمية.

وفي عام 2007 تم إدخاله إلى سوق الفن الأمريكي، فيما صادرته وزارة العدل الأميركية عام 2019.

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