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مناورة عسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي في وادي عربة والنقب

مناورة عسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي في وادي عربة والنقب
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيليّ بأنّ قوّاته بدأت صباح اليوم الاثنين مناورة عسكرية في وادي عربة والنقب في جنوب الاراضي المحتلة.

العالم - الاحتلال

وأوضح الناطق باسم جيش جيش الاحتلال الإسرائيليّ أنّ المناورة ستنتهي صباح الثلاثاء، لافتًا إلى أنّ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية ستلاحظ في المناطق المذكورة، كما سيسمع دوي انفجارات، وسيتم نشر حواجز على عدة مفترقات في المنطقة الحدودية.

جدير بالذكر أنّ تقريرًا نشره مركز دراسات الأمن القومي التابِع لجماعة تل أبيب، وجه انتقادات واسعة لحالة الجبهة الداخلية الإسرائيليّة على خلفية المناورات التي أجرتها الجبهة، مؤخرًا، مشيرًا إلى أبرز نقاط الضعف في الاستعداد للحرب القادمة وقدرة الجبهة الداخلية على الصمود.

وانتقد التقرير تجنب المشاركة النشطة للمدنيين في التمرين، على الرغم من التعاون المحدود من عدد من السلطات المحلية، إلا أن هذا لا يكفي، حيث تعتبر التدريبات الخاصة بمجتمعات مدنية بأكملها مكونًا أساسيًا في الاستعداد لحالات الطوارئ، والأهم من ذلك، أن الأمر لا يتعلق فقط بالاستعداد البدني: فالتحضير العقلي لعامة الناس للحالات التي تنطوي على اشتباكات أمنية هو أكثر صعوبة، ويعتمد الأمر، قبل كل شيء، على الإلمام بالتهديد.

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