المقداد: علاقاتنا مع إيران استراتيجية وتهدف لبناء مستقبل واعد

العالم - سوريا

وحسب "الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)"، ان المقداد اضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين، لقد أجرينا مباحثات غنية مع الجانب الايراني حول مختلف القضايا وخاصة تعزيز العلاقات الثنائية.

وحول النووي الايراني، أكد المقداد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ولا صحة لما يشاع غير ذلك وعلى الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق.

وأشار المقداد إلى أن الولايات المتحدة نقلت آلاف الإرهابيين من سوريا إلى أفغانستان.

وقال المقداد إن انتصارات سوريا على التنظيمات الإرهابية التي يدعمها كيان الاحتلال الإسرائيلي تجعله يلجأ للعدوان المباشر وردنا عليه يكون بملاحقة فلول هذه التنظيمات، وأضاف إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على سوريا وعدد من البلدان غير شرعية وتتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين سوريا وإيران استراتيجية ومتميزة.

وقال عبد اللهيان خلال المؤتمر الصحفي، إن إيران ترفض الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية وتؤكد ضرورة خروج هذه القوات.

وأضاف عبد اللهيان: بحثنا مختلف القضايا الثنائية وخاصة تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

-