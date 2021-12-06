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قرقاش يكشف عن مبدأ زيارة طحنون بن زايد إلى طهران

قرقاش يكشف عن مبدأ زيارة طحنون بن زايد إلى طهران
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات "أنور قرقاش"، أن زيارة الشيخ "طحنون بن زايد" إلى طهران، تأتي في سياق ما وصفه بـ"إدارة الرؤى المتباينة".

العالم - الإمارات

وكتب المستشار الرئاسي الإماراتي على حسابه في "تويتر" مشيرا إلى أن زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى إيران، تأتي "استمرارا لجهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية".

وأوضح قرقاش في هذا السياق أن بلاده تسعى إلى "تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية"، وذلك من خلال ما وصفه بـ"الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة".

والتقى مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد الیوم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، وأمين المجلسِ الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، وذلك خلال زيارة الى العاصمة طهران تستمر يوما واحدا.
ولدى استقبالهِ طحنون، قال شمخاني إن الأمنَ والاستقرار لن يتوفرا إلا عبرَ الحوار والتعاون بين دول المنطقة، وشدد على ضرورةِ أن يحل الحوار والتفاهم محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات.

بدوره، قال طحنون إن تنمية العلاقات مع طهران من أولوياتِ بلاده، واصفا إيران بالبلد القوي الذي يتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية.

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قرقاش يكشف عن مبدأ زيارة طحنون بن زايد إلى طهران

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