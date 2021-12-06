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رئيس جمهورية جنوب إفريقيا:

"أوميكرون" بات السلالة السائدة في جنوب إفريقيا

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال سيريل رامابوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، إن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد، باتت السلالة السائدة في البلاد، وهي المسبب المهيمن لظهور مرض كوفيد هناك.

العالم _ افريقيا

وأضاف رامابوزا، في خطابه الأسبوعي: "خلال الأسبوع الماضي، زاد ​​العدد المتوسط اليومي للمصابين بفيروس كورونا خمسة أضعاف، وعلى الأغلب سلالة أوميكرون، باتت المهيمنة الآن على جميع أنواع فيروس كورونا في معظم المقاطعات".

وشدد رامابوزا على أن التطعيم، هو الأداة الرئيسية في مكافحة سلالة أوميكرون. تظهر المعطيات العلمية أن التطعيم يمثل هي الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من الأمراض الجديدة، وهو يقلل من عدد الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ويقلل حالات دخول المستشفى والوفيات".

وحث الرئيس، كل مواطني الدولة الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن، على القيام بذلك فورا.

بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 11125 حالة بالمقارنة مع 16366 في اليوم السابق. وخلال اليوم الماضي، توفي شخص واحد في البلاد من عواقب الإصابة، مقارنة بـ 21 حالة وفاة في اليوم السابق.

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