محكمة كويتية تغرّم رئيس تحرير جريدة بتهمة الإساءة للمراجع الشيعية

العالم- الكويت

وأحالت وزارة الداخلية الكويتية في شهر سبتمبر الجار الله إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإساءة للمذهب الشيعي.

وذكرت وسائل إعلام كويتية حينها أنه تمت إحالة الجار الله الملقب بـ”عميد الصحافة الكويتية” للنيابة لإثارته للفتنة الطائفية وإساءته للمواطنين الشيعة.

وقال نشطاء تفاعلوا مع التغريدة إن سبب إحالة الجار الله هو “نشره لتغريدة مرفقة بصورة تضمنت إساءة لرموز من المذهب الشيعي”.

ولم يتم العثور على التغريدة والصورة المقصودة بحساب الجار الله، والتي قال النشطاء إنه قام بحذفها عقب حالة الاستياء التي تسببت بها بين أوساط النشطاء وبينهم نواب طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.