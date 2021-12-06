لبنان : اضراب واعتصامات لقطاع النقل البري يوم الخميس

العالم - لبنان

و قال طليس اليوم الاثنين في مؤتمر صحافي ما التزمت الحكومة بما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور وزراء الداخلية باسم مولوي والأشغال العامة والنقل علي حميه والمالية يوسف خليل، بشأن مطالب القطاع.

ولفت طليس الى ان النقابات لا تملك سلطة الاوامر للقوى الأمنية لتطبيق القانون، ولا تملك الأموال لتنفيذ اتفاق الدعم، والا ليس من داع لمراجعة الحكومة، مشددا على عدم تحميل السائقين مسؤولية عدم التزام الحكومة بالإتفاق. لذلك كان إصرارنا على إعلان الإتفاق والالتزام من قبل الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع نيابة عن رئيس الحكومة.



واضاف: ان الحكومة لم تلتزم بالاتفاق، وبتاريخه أعلن عن إطلاق يد النقابات والاتحادات والسائقين لتنفيذ الإضراب والتحرك والتجمعات والاعتصامات على جميع الأراضي اللبنانية وفقا لما يرونه مناسبا اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل في 9/12/2021.