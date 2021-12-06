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الكاظمي يبحث مع تراس إنهاء الدور القتالي للتحالف الأميركي بالعراق

الكاظمي يبحث مع تراس إنهاء الدور القتالي للتحالف الأميركي بالعراق
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

تلقّى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان إنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية، وفي مجال الاستثمار، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار".

وأضاف، إن "الاتصال شهد مناقشة مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والتنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الاميركي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، وبما يعزز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

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