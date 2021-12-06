الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

"قسد" تخطف عمال سوريين في مدينة القامشلي

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

اختطفت مجموعة مسلحة تابعة لـ “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي عدداً من العمال المياومين من سوق القامشلي في سوريا واقتادتهم لجهة مجهولة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة تابعة ل “قسد” شنت حملة مداهمات في عدة شوارع في مدينة القامشلي صباح اليوم واختطفت عدداً من العمال من شارع زكي الأرسوزي الذين اعتادوا على التواجد بالقرب من سوق الخضرة للبحث عن عملهم اليومي فيما أقدمت مجموعة مسلحة أخرى على مداهمة أبنية حديثة الإنشاء واختطفت عمال البناء والصب من أماكن عملهم واقتادتهم لجهة مجهولة.

وصعدت “قسد” عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية بإسناد من طائرات من الاحتلال الامريكي واختطفت العشرات من أهالي أرياف دير الزور والرقة والحسكة بهدف تجنيدهم للقتال في صفوفها.

روابط ذات صلة

مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) وإصابة 2 بهجوم لفصائل شعبية

إدارة بايدن تُنهي تردّدها: جاء دورنا في لُعبة الإرهاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"قسد" تخطف عمال سوريين في مدينة القامشلي

استئناف ‫طرابلس‬ ترفض حكم الطعن الصادر ضد ‫حفتر

ريابكوف: جهود إحياء الاتفاق النووي مستمرة

صنعاء تتوعد بالرد على جرائم العدوان السعودي

الولايات المتحدة و5 دول تحث إثيوبيا على وقف الاحتجاز غير القانوني

الداخلية العراقية تصدر تنويه بشأن فتح باب التطوع على ملاكها