قيادي في حماس: اعتداءات الاحتلال على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع

العالم-فلسطين

وأضاف المصدر أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع مجددا.



وتابع أن حماس لن تسمح باستمرار الوضع الحالي والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول.



وعبر المصدر عن الاستياء الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكئه إزاء وعوده تجاه غزة، مشيرًا إلى أن مصر لم تلتزم بما تعهدت به لحماس والفصائل من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة.



وقال المصدر إن مصر تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، كما أنها تواصل منع الآلاف من السفر من قطاع غزة دون مبرر.



وأوضح أن سلوك مصر تخل عن تعهدها بإلزام "إسرائيل" مقابل التزام المقاومة بالتهدئة.