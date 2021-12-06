الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي في حماس: اعتداءات الاحتلال على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع

قيادي في حماس: اعتداءات الاحتلال على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حركته تدرس خيارات التصعيد مع كيان الاحتلال  في ظل حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار.

العالم-فلسطين

وأضاف المصدر أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع مجددا.

وتابع أن حماس لن تسمح باستمرار الوضع الحالي والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول.

وعبر المصدر عن الاستياء الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكئه إزاء وعوده تجاه غزة، مشيرًا إلى أن مصر لم تلتزم بما تعهدت به لحماس والفصائل من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة.

وقال المصدر إن مصر تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، كما أنها تواصل منع الآلاف من السفر من قطاع غزة دون مبرر.

وأوضح أن سلوك مصر تخل عن تعهدها بإلزام "إسرائيل" مقابل التزام المقاومة بالتهدئة.

روابط ذات صلة

مخاوف الاحتلال من موجة جديدة من عمليات فلسطينية

أردوغان: هجمات المساجد في قبرص لن تمر دون رد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجمعية العامة تؤيد تأجيل قرار تعيين سفير جديد لطالبان وميانمار لدى الأمم المتحدة

رياح تصل للعاصفة.. مصر: عدم استقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الخارجية الأردنية تعلن تعرض عدد من الطلبة الأردنيين لاعتداء في إسطنبول

رسول: سنضرب بيد من حديد من يحاول المساس بأمن العراقيين

الرئيس الجزائري يتعهد بمنح السلطة الفلسطينة 100مليون دولار

قيادي في حماس: اعتداءات الاحتلال على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع