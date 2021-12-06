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العلماء يكتشفون النظام الغذائي لبناة نصب ستونهنج

العلماء يكتشفون النظام الغذائي لبناة نصب ستونهنج
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن علماء الآثار استنادا إلى نتائج الاكتشافات الحديثة، أنهم حددوا النظام الغذائي لبناة نصب ستونهنج.

العالم _ منوعات

وتشير The Guardian، إلى أنه في عام 2500 قبل الميلاد، كان بناة نصب ستونهنج الشهير يعيشون في مستوطنة دارينغتون وولز الواقعة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن موقع النصب.

وقد عثر العلماء في موقع المستوطنة على أدلة تشير إلى أن بناة النصب كانوا يجمعون ويتغذون على البندق والخوخ البري والتفاح البري ومكسرات وفواكه أخرى. كما عرفوا زراعة الحبوب، أي كانوا يصنعون منتجات مخبوزة من القمح أو المكسرات أو دقيق البلوط.

واثبت الباحثون أيضا، أن شهر ديسمبر كان من أشهر السنة المهمة لبناة النصب، حيث كانوا يجلبون الماشية والخنازير من أماكن اسكتلندا البعيدة لترعى في هذه المنطقة خلال الانقلاب الشتوي.

ويعتقد الباحثون، أن بناة نصب ستونهنج، ربما كانوا يحضرون نسخة ما قبل التاريخ من كعكة عيد الميلاد "Mince pies" ، على حجر مسطح أو إناء خزفي على الفحم.

وتقول سوزان غريني من مؤسسة English Heritage، إذا خلطنا شحما حيوانيا مع المكسرات والفواكه، فسوف نحصل على مادة غذائية تعطي طاقة هائلة.

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